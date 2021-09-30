В Тюмени бетономешалка на скорости врезалась в трактор. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На объездной дороге в районе СНТ «Рябинка» в Тюмени произошло серьезное ДТП. Здесь бетономешалка на скорости врезалась в трактор, сообщают очевидцы аварии.

– По предварительным данным, водитель бетономешалки не выбрал безопасную дистанцию, – подтвердили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На фотографиях, которые свидетели дорожного инцидента залили в социальные сети, видно, что трактор опрокинулся. Водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами ног. Обстоятельства ДТП устанавливаются, передает «МегаТюмень».