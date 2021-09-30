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Происшествия30 сентября 2021 13:49

В Тюмени бетономешалка на скорости врезалась в трактор

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Сергей Швецов
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В Тюмени бетономешалка на скорости врезалась в трактор.

В Тюмени бетономешалка на скорости врезалась в трактор.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На объездной дороге в районе СНТ «Рябинка» в Тюмени произошло серьезное ДТП. Здесь бетономешалка на скорости врезалась в трактор, сообщают очевидцы аварии.

– По предварительным данным, водитель бетономешалки не выбрал безопасную дистанцию, – подтвердили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На фотографиях, которые свидетели дорожного инцидента залили в социальные сети, видно, что трактор опрокинулся. Водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами ног. Обстоятельства ДТП устанавливаются, передает «МегаТюмень».