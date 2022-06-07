«Собаки гуляют, а дети в сторонке стоят». Жительница тюменского поселка пожаловалась на животных, играющих на детской площадке

В тюменском поселке собаки играют на площадке вместо детей. Фото: Скриншот с видео

Жительница тюменского поселка Ембаево пожаловалась на собак, играющих на детской площадке. По ее словам, дети стоят в сторонке, пока животные резвятся, бегая по горкам.

– Администрация посёлка никак не реагирует на предложение оградить площадку от животных и проезжей части, которая рядом, – добавляет женщина

В пресс-службе администрации Ембаевского муниципального округа ответили местной жительнице на возмущение. В ведомстве заявили, что за все время эксплуатации этой детской площадки никто не просил никогда установить ограждение. Поэтому сельчанке предложили сначала обратиться к чиновникам напрямую. При необходимости установки ограждения администрация просчитает затраты, дума рассмотрит выделение средств из бюджета МО.

– Что касается собак на видео, все они с ошейниками, находятся на самовыгуле. С хозяевами, выпускающим своих животных на улицу, беседы проводятся, но на этом полномочия органов власти исчерпаны. В такой ситуации может помочь только общественный контроль и ответственность самих владельцев перед односельчанами, – резюмировали в администрации.

Между тем комментаторы не видят никакой проблемы в том, что собаки бегают по детской площадке: «Я еще помню те времена, когда на детскую площадку приходила с сыном и своими двумя собаками. И ни одна мама визг не устраивала. Наоборот, все прекрасно тусили вместе. Один из четвероногих любил кататься с горки, другая умела всех ребятишек объединить и устроить догонялки. И все довольны. А сейчас при виде собаки у некоторых мамаш истерика случается».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе владелица собаки, укусившей девочку, заплатит крупную сумму. Выплаты добился отец малышки, который обратился за помощью в прокуратуру.

Инцидент произошел на детской площадке в деревне Ушакова 25 сентября 2019 года. Пес породы джек-рассел-терьер без намордника укусил шестилетнюю девочку за ногу. В октябре его владелицу оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение правил содержания домашних животных.

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