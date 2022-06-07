«Нет даже следов торможения». На трассе в Тюменской области сбили косулю и бросили умирать

В Тюменской области сбитую косулю бросили умирать на трассе. Фото - Светлана Пальянова.

На трассе в Тюменской области сбили косулю и бросили умирать. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях.

– По Ирбитскому тракту на границе Свердловской области сбили косулю, и не остановились. Нет даже следов торможения, но лежали осколки от разбитой фары. Зверь лежит раненный. Вызвали МЧС, но сейчас не знаем дальнейшую судьбу косули. Возможности довезти до ветеринарной клиники тоже не было. Будем надеяться, что помогли животному и все обойдется, – сообщила тюменка в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Горожане комментируют: «У меня знакомому, который сбил косулю (причем она ночью выскочила на капот) припаяли штраф более 100 тысяч рублей. Вот и думайте, будут останавливаться люди или нет. С такими законами далеко не уедешь»; «Представляете ситуацию. Подобрали косулю, повезли в ветеринарку, и вас останавливает ГАИ. Документов на добычу нет, а значит, ты браконьер. Дальше суд и штраф».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что чудовищная трагедия произошла на 379-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь, в Уватском районе, в ДТП погибли 44-летний водитель иномарки, его 45-летняя жена и 7-летний сын.

Известно, что авария произошла из-за выбежавшего на дорогу лося. Отец семейства попытался не столкнуться с животным, но зацепился за обочину и выехал на встречку, где столкнулся с фурой «МАЗ».

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