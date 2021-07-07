Под Тюменью семья из трех человек разбилась по пути на юг из-за выбежавшего на дорогу лося

ДТП в Уватском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Чудовищная трагедия произошла около часа ночи 7 июля на 379-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь, в Уватском районе, в ДТП погибли 44-летний водитель иномарки, его 45-летняя жена и 7-летний сын. Известно, что авария произошла из-за выбежавшего на дорогу лося. Отец семейства попытался не столкнуться с животным, но зацепился за обочину и выехал на встречку, где столкнулся с фурой «МАЗ».

Машина разбита целиком и полностью Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в машине Mistubishi Galant находился ещё один мальчик – 11-летний сын погибших, сейчас он находится в больнице с травмами. Семейство ехало отдыхать на юг.

– После удара с фурой легковой автомобиль отбросило в кювет, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Известно, что водитель был пристегнут ремнями безопасности. Правда, как перевозили детей на заднем сиденье, ещё предстоит выяснить. Задняя часть автомобиля полностью покорежена из-за столкновения с фурой.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что четыре человека погибли на трассе Тюмень – Курган из-за выбежавшего на дорогу кабана. В числе погибших – четырёхлетняя девочка.