«Сделано много добрых дел»: в Тюменской облдуме похвалили волонтеров

В Тюменской облдуме похвалили волонтеров. Фото - duma72.ru.

В Тюменской областной Думе в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» состоялось заседание общественного совета. На встрече представители Союза ветеранов Ямала совместно с народными избранниками обсудили волонтерскую деятельность. Модератором встречи выступил заместитель председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам, региональный координатор «Старшего поколения», руководитель регионального совета сторонников партии, председатель Союза ветеранов Ямала Фуат Сайфитдинов.

По его словам, последние годы волонтерская деятельность набирает обороты, сделано много добрых дел, и всё больше людей чувствуют потребность делать добро.

– Сейчас мы пришли к тому, что к волонтёрству нужно подходить профессионально. Есть механизмы, схемы помощи. Необходимо обладать определенными знаниями, понимать, специфику работы различных ведомств. Важную роль играет психологическое состояние и настрой самого волонтёра. Всему этому будут учить на базе тюменского детского лагеря «Снежинка». Три дня здесь будут проходить курсы волонтёров. В качестве учителей добра выступят, в том числе, ямальские ветераны, – отметил Сайфитдинов.

Он заявил, что активисты землячеств Союза ветеранов Ямала приобрели колоссальный опыт помощи людям, воплотив в жизнь множество благотворительных акций. Так, среди них есть проекты, реализуемые с единороссами и сторонниками партии: например, «Читающая страна», «Многонациональная Россия», «Коробка храбрости», «Ёлка желаний» и другие.

Стало известно, что ямальские активисты регулярно навещают детей-сирот, пациентов клиник, помогают землякам, которым нужна помощь. Дарят им подарки и поднимают настроение. Обязательно бывают в учреждениях, где находятся ямальцы. Среди них детский дом «Сияние Севера» и Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа, находящиеся в Исетском районе.

– Депутаты Тюменской областной Думы, как члены фракции «Единая Россия, так и представители других партий активно участвуют в волонтёрской деятельности. Оказывают организационную помощь, помогают средствами из так называемого депутатского фонда. Обязательно выделяют деньги из личных средств. Буквально накануне проведен сбор личных денег депутатов для поддержки жителей ЛНР и ДНР. Это беда и нельзя оставаться в стороне, – резюмировал председатель Союза ветеранов Ямала.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области порядка двух тысяч волонтеров доставляют пенсионерам старше 65 лет продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства. Эти услуги пожилые люди получают бесплатно независимо от условий предоставления социального обслуживания. Продукты, естественно, оплачивают сами обратившиеся за помощью на горячую линию.

– В регионе работает единый кол-центр (8-800-201-41-41). Граждане пожилого возраста могут оформить заказ на доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов. Здесь же можно узнать о доставке на дом лекарств по рецептам врачей, проконсультироваться по мерам социальной поддержки, а также получить психологическую помощь, – сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области.