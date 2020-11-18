Волонтеры бесплатно доставляют тюменским пенсионерам еду и лекарства. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области порядка двух тысяч волонтеров доставляют пенсионерам старше 65 лет продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства. Эти услуги пожилые люди получают бесплатно независимо от условий предоставления социального обслуживания. Продукты, естественно, оплачивают сами обратившиеся за помощью на горячую линию.

– В регионе работает единый кол-центр (8-800-201-41-41). Граждане пожилого возраста могут оформить заказ на доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов. Здесь же можно узнать о доставке на дом лекарств по рецептам врачей, проконсультироваться по мерам социальной поддержки, а также получить психологическую помощь, – сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых жителей старше 65 лет, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Это решение вступило в силу с воскресенья, 15 ноября, и продлится до 15 января.

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