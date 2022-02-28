В Тюменской области переносится проверка систем оповещения населения о ЧС. 2 марта ее точно не будет.

– Такое решение принято постоянно действующей рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновению чрезвычайной ситуации межрегионального и федерального характера, – отметили в Информационном центре Правительства Тюменской области. В ведомстве добавили, что о сроке проведения сообщат дополнительно.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что 2 марта по каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы радио и телевидения должны были передать информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.