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Общество28 февраля 2022 7:55

В Тюменской области 2 марта прозвучат сирены

Это произойдет с 10.40 до 11.10 по местному времени
Сергей Швецов
В Тюменской области 2 марта прозвучат сирены.

В Тюменской области 2 марта прозвучат сирены.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области проверят системы оповещения населения. Сирены прозвучат 2 марта с 10.40 до 11.10 по местному времени.

– Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». Услышав сигнал, необходимо включить радио или телевизор, прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС и соблюдать спокойствие, – пояснили в информационном центре правительства региона.

По каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.