В Тюмени машина сбила стоявшего на остановке мужчину. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени машина сбила стоявшего на остановке мужчину. Это не первый подобный случай за последний месяц.

На этот раз дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Алебашевской возле гипермаркета «Лента». Здесь автомобиль Renault вылетел на тротуар и наехал на 55-летнего мужчину.

– Водитель резко затормозил. Из-за этого машину выбросило с проезжей части, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Также стало известно, что, по предварительной информации, пострадавший пешеход получил ушибы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что одна из женщин, сбитых на остановочном комплексе «Улица Депутатская» 29 января 2022 года примерно в половине пятого дня, находится в реанимации. О состоянии пострадавших, которых тогда доставили в областную клиническую больницу № 2, рассказали в местном департаменте здравоохранения.