Одна из женщин, сбитых на остановке в Тюмени, находится в реанимации. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Одна из женщин, сбитых на остановочном комплексе «Улица Депутатская» в Тюмени 29 января примерно в половину пятого дня, находится в реанимации. О состоянии пострадавших, которых тогда доставляли в областную клиническую больницу № 2, рассказали в местном департаменте здравоохранения.

– Первому пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях травматологического отделения по поводу закрытого перелома большеберцовой кости. После оказания помощи она отправилась домой, – сообщили в ведомстве.

Что касается второй женщины, то ей до сих пор оказывают помощь в условиях травматологического отделения медицинского учреждения. У нее множественные закрытые переломы голени. Третья пострадавшая в результате дорожного инцидента находится в реанимации: у нее множественные переломы и травмы органов грудной клетки, передает «МегаТюмень».

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени на улице Мельникайте водитель Lada Priora въехал в остановку «Улица Депутатская», на которой в это время находились люди. Сила удара была настолько большой, что конструкция остановочного комплекса не выдержала и буквально распалась на глазах.