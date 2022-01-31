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Происшествия31 января 2022 6:29

Одна из женщин, сбитых на остановке в Тюмени, находится в реанимации

У нее множественные переломы
Сергей Швецов
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Одна из женщин, сбитых на остановке в Тюмени, находится в реанимации.

Одна из женщин, сбитых на остановке в Тюмени, находится в реанимации.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Одна из женщин, сбитых на остановочном комплексе «Улица Депутатская» в Тюмени 29 января примерно в половину пятого дня, находится в реанимации. О состоянии пострадавших, которых тогда доставляли в областную клиническую больницу № 2, рассказали в местном департаменте здравоохранения.

– Первому пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях травматологического отделения по поводу закрытого перелома большеберцовой кости. После оказания помощи она отправилась домой, – сообщили в ведомстве.

Что касается второй женщины, то ей до сих пор оказывают помощь в условиях травматологического отделения медицинского учреждения. У нее множественные закрытые переломы голени. Третья пострадавшая в результате дорожного инцидента находится в реанимации: у нее множественные переломы и травмы органов грудной клетки, передает «МегаТюмень».

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени на улице Мельникайте водитель Lada Priora въехал в остановку «Улица Депутатская», на которой в это время находились люди. Сила удара была настолько большой, что конструкция остановочного комплекса не выдержала и буквально распалась на глазах.

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