В Ялуторовске отменили традиционное переворачивание блина на Масленицу. Фото - "Ялуторовск: официальные новости" в ВК.

В Ялуторовске отменили традиционное переворачивание блина на Масленицу. Отмена произошла из-за напряженной обстановки по коронавирусу.

«К сожалению, в этом году вновь эпидобстановка не позволяет нам провести полномасштабную Масленицу. До последнего мы верили, надеялись на лучшее, даже несколько раз репетировали, но… Если все будет хорошо, перевернём блин в День города», – такое сообщение появилось в группе «Ялуторовск: официальные новости» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы поблагодарили всех, кто принимал участие в репетициях, придумывал «фишки» в рецепте и технологии: «Обязательно докажем и покажем всей стране нашу блинную любовь. Но на сегодня здоровье горожан и гостей – важнее!»

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ялуторовске на Масленицу в 2021 году организаторы приготовили целых две гигантских сковороды диаметром 3 м 2 сантиметра и, конечно, такой размах не мог остаться незамеченным. Город вошёл в Книгу рекордов России с рекордом «Самая большая сковорода в России».