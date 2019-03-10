Ялуторовск вошёл в Книгу рекордов России как город с самой большой сковородой

В Ялуторовске сегодня, 10 марта, на Сретенской площади, с большим размахом прошла Сибирская Масленица. На этот раз организаторы приготовили целых две гигантских сковороды диаметром 3 м 2 сантиметра и, конечно, такой размах не мог остаться незамеченным. Именно сегодня Ялуторовск вошёл в Книгу рекордов России с рекордом «Самая большая сковорода в России».

Переворачивание блина. Фото: VisitTyumen

В юбилейный для города год в Блинной столице России (да-да, именно так называют сегодня Ялуторовск) состоялась первая и единственная в мире «Битва Блинопеков». В числе участников – 5 команд:

- Кафе «Кураж», руководитель шеф-повар Наталья Мельникова,

- Ассоциация гостеприимства Тюменской области,

- Торгово-сервисный центр, директор Светлана Сабурова,

- Давид Хачатрян, Ассоциация кулинаров «Вкус Мира Рус», город Москва,

- Ресторанно-гостиничный комплекс «Арагац-плаза», шеф-повар Артак Алексанян.

Масленица в Ялуторовске. Фото: Комитет по культуре и туризму Ялуторовска

Как сообщили в комитете по культуре и туризму города Ялуторовска, на суд жюри и на вкус зрителей команды представили пять уникальных рецептов блинов. Да не простых, а с учётом культурно-исторических традиций и кулинарного наследия города и Тюменской области.

Выпечка самого большого блина. Фото: VisitTyumen

Самым лучшим блином признали блин от кафе «Кураж», выполненный по рецепту купчихи Екатерины Гусевой, а блины от ялуторовской тёщи и пряничный блин от Давида Хачатряна прошли вне конкурса.

Победители. Фото: Комитет по культуре и туризму Ялуторовска

В тринадцатый раз блин перевернуть почти удалось. Спустя час после начала «Битвы блинопёков» одна из команд завершила работу, но изделие всё-таки порвалоь по краям во время переворачивания на сковороде. Участники аккуратно намотали блин на скалку и перевернули его, перенеся на противоположную сторону сковороды.

Чучело Масленицы. Фото: Комитет по культуре и туризму Ялуторовска

Здесь же, на Сретенской площади, прошли конкурсы «Лучший символ масленицы» и «Лучший костюм масленичной недели», взятие Снежного городка, турнир «Хоккей на валенках» и лазание по масленичному столбу, на вершине которого участников ждали подарки. Завершилось празднование сжиганием чучела Масленицы.