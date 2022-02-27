Масштаб чемпионата «Молодые профессионалы» в Тюменской области с каждым годом увеличивается Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Более 500 участников из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска примут участие в IX открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область – 2022», который пройдет с 3 по 7 марта 2021. Все они поборются за право представлять регион на национальном чемпионате. Масштаб мероприятия значительно увеличился: если в 2021 году соревнования проходили по 63 компетенциям, то в 2022-м – 84.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, по итогам 2021 года сборная Тюменской области вошла в ТОП-10 лучших регионов России, который принимали участие в соревнованиях.

- Это заслуга органов службы занятости и наших образовательных учреждений. В подтверждение этому — десять наших колледжей и техникумов по итогам соревновательного цикла вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования России, - подчеркнул Сидоров.

Как отметила начальник отдела департамента образования и науки Тюменской области Татьяна Дубровина, участие в движении WorldSkills Russia помогает улучшить материально-техническую базу. Например, на полученные гранты в образовательных учреждениях открыли производственные мастерские, которые соответствуют международным стандартам. Такие площадки могут использовать для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Татьяна Дубровина отметила, что благодаря участию в движении WorldSkills Russia у подведомственных департаменту образовательных учреждений появилась возможность улучшить материально-техническую базу. На полученные гранты были открыты современные производственные мастерские практически во всех учреждениях. Базы созданных мастерских соответствуют международным стандартам, позволяя становиться площадками для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Чемпионат проводится при поддержке правительства Тюменской области. Все соревнования покажут в официальных группах «WorldSkills Tyumen | Молодые профессионалы 2021» во ВКонтакте, Instagram и Facebook.

Итоги регионального чемпионата подведут 7 марта.