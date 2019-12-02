В Тюменской области завершился VII Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia

2 Дек. 21:19 2019-12-02T21:19:40+03:00

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Завершился VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в 2019 году он проходил в Тюмени и Тобольске. В течение нескольких дней школьники, студенты и опытные профессионалы состязались в более чем 50 компетенциях, а 1 декабря лучшие из них получили свои заслуженные награды.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, эксперты честно судили, волонтёры создали комфортные условия для соревновательного процесса, а органы образования внесли неоценимый вклад в развитие молодых профессионалов.

– С каждым годом престиж и популярность этого мероприятия растет. Спасибо вам за это! – поблагодарил собравшихся Владимир Сысоев.

Помимо ярких концертных номеров на закрытии, самой приятной частью мероприятия стало вручение заслуженных наград. Во многих компетенциях участники себя проявили бесподобно, что было невозможно выделить кого-то одного. Поэтому организаторы приняли решение вручить дополнительные серебряные, бронзовые и золотые медали. К примеру, две команды предпринимателей-юниоров настолько поразили экспертов своими идеями, что те не смогли выбрать лучшего и присвоили победу обеим десятиклассницам – Дарье Волковой и Софье Зайцевой. Теперь девушки собираются бороться за победу, чтобы попасть в национальную сборную и представлять Тюменскую область на более высоком уровне.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», победители регионального этапа теперь могут участвовать в отборочных соревнованиях, которые пройдут в 2020 году. Таким образом, у них есть шанс выйти на национальный финал, а потом, возможно, и на мировой уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU