Тюменцы озвучили проблемы с физиолечением в горполиклинике №12. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменцы озвучили проблемы с физиолечением в городской поликлинике №12. Свои жалобы они описали в социальных сетях.

«В 12 детской поликлинике закрыли полностью физиолечение. Горячая линия главной заведующей вне зоны действия в сети, по номеру 38 63 20 никогда не отвечают. Департамент здравоохранения по Тюменской области на звонки переключает в поликлинику, видимо, нечего сказать. Как и где лечить детей?», – спрашивает местный житель.

В пресс-службе местного депздрава ответили, что в поликлинике №12 пациентам физиолечение проводится в рамках реабилитации по назначению лечащего врача. Обратиться к главному врачу Путиной Наталии Юрьевне можно через форму на сайте, по электронной почте gp12@med-to.ru, а также по тел. 8 (3452) 386-321. Кроме того, можно обратиться к заместителю главного врача Андросовой Ларисе Аркадьевне вы можете по тел. 8 (3452) 380-652 (доб.1).

– В адрес медицинского учреждения приходят не только жалобы, но и благодарности, причём немало. Администрация учреждения работает над проблемными местами, предпринимая все возможные в настоящее время меры для улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи. На все обращения граждан руководство реагирует, делая всё возможное, чтобы возникающие проблемы более не повторялись, – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что в случае, если, по вашему мнению, медицинская помощь оказывается ненадлежащим образом, то следует сразу же передать информацию об этом руководству медицинской организации, чтобы прямо в этот момент можно было провести служебный разбор конкретной ситуации и при необходимости принять соответствующие меры. Узнать о наличии свободной записи к специалистам вы можете по телефону в поликлинике.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жительница Тюмени пожаловалась на то, что ей и другим горожанам очень тяжело передавать «посылки» больным, которые находятся в областной клинической больнице № 2. Свое гневное послание женщина опубликовала в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Скажите, а в чем стратегическая важность невозможности подъехать к справочному корпусу, тому, где передачи принимают? Вот просто очень интересно! Смею предположить, что это антиковидные меры? А как на эти меры влияет возможность подъехать туда на машине?» – спрашивает жительница областного центра.