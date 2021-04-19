«Люди тащат сумки, им тяжело». Тюменцы жалуются на трудности в доставке передачек больным в ОКБ № 2

Тюменцы жалуются на трудности в передачках больным в ОКБ№2. Фото - admtyumen.ru.

Жительница Тюмени пожаловалась на то, что ей и другим горожанам очень тяжело передавать «посылки» больным, которые находятся в областной клинической больнице № 2. Свое гневное послание женщина опубликовала в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Скажите, а в чем стратегическая важность невозможности подъехать к справочному корпусу, тому, где передачи принимают? Вот просто очень интересно! Смею предположить, что это антиковидные меры? А как на эти меры влияет возможность подъехать туда на машине?» – спрашивает жительница областного центра.

По ее словам, в больнице лежит ее отец, она ему доставляет костыли и перевязочные материалы: «Приходится эти пакеты таскать, ибо с Харьковской въезд перекрыт, с Мельникайте тоже».

«Люди тащат сумки, пакеты, многие уже возрастные, им очень тяжко. Предвижу ответы, что я не переломлюсь. Вы правы, не переломлюсь и допру. Но! В чем смысл? Не пускают машины на территорию. Боюсь думать, как мы папу будем забирать, он неходячий».

В департаменте здравоохранении Тюменской области ответили, что подобное ограничение связано с антитеррористическими мерами.

– С 6 марта 2020 года для транспорта скорой помощи и медицины катастроф открываются отдельные въезды на территорию ОКБ № 2, чтобы гражданский транспорт не был помехой для оперативной доставки пациентов. Ко взрослому приёмному отделению (ул. Мельникайте, 73, стр. 3) для спецтранспорта организован заезд со стороны улицы Мельникайте, к детскому – со стороны улицы 50 лет Октября. Во избежание проезда иного автотранспорта въезды на территорию оборудованы автоматическими шлагбаумами, спецтранспорт на территорию будет пропускаться беспрепятственно благодаря электронным считывателям автомобильных номеров, – сообщили в ведомстве.

Этими же транспортными путями следует пользоваться жителям города в случае самообращения в приёмные отделения ОКБ № 2, когда доставка пациента в тяжёлом или неотложном состоянии осуществляется частным автотранспортом. Для таких случаев въезды оснащены переговорными устройствами, чтобы водитель мог оперативно связаться с диспетчером контрольно-пропускной службы и сообщить причину въезда на территорию. После этого шлагбаум для въезда частного автомобиля на территорию больницы откроется. Кстати, диспетчерская КПС работает круглосуточно.

Стоит отметить, что по такому же принципу со стороны улиц Мельникайте и 50 лет Октября будет осуществляться пропуск на территорию ОКБ № 2 частных автомобилей в случае выписки со стационарного лечения маломобильных или лежачих пациентов – в том случае, когда за ними приезжают родственники. Родственникам посредством переговорного устройства необходимо сообщить диспетчеру контрольно-пропускной службы Ф.И.О. пациента. После сверки со списком выписываемых из стационара автомобиль пропустят на территорию. Пациента родственникам будут передавать в приёмных отделениях стационара, доставка пациента из палаты в приёмное отделение будет осуществляться силами медицинского персонала посредством каталок.

А для маломобильных пациентов травматологической поликлиники ОКБ № 2 въезд на территорию больницы организован со стороны улицы Харьковской, который также оборудован автоматическим шлагбаумом и переговорным устройством. Пациенту или сопровождающим его лицам посредством переговорного устройства необходимо будет сообщить Ф.И.О. больного. После сверки со списком записанных на приём автотранспорт пропустят на территорию клиники.

Правда, возмущенную горожанку такой ответ не устроил: «То есть заехать без проблем к детскому приемнику с 50 лет Октября – антитеррористические меры не нужны, а заехать к взрослой справке – операция «Антитеррор». В чем смысл? Я правда не понимаю».

Ее поддержала другая женщина: «Там какая-то ерунда сейчас с воротами, привезла сына с травмой ноги – не открыли: подъедьте со стороны 50 лет Октября. А я не знаю, где там заезд, ночь, не нашла. На руках понесла».