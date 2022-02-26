Тюменская область готова принять более полутора тысяч жителей ДНР и ЛНР

Фото: МЧС России

Тюменская область готова принять 1,6 тысячи эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в межведомственной рабочей группе, созданной по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

На данный момент формируется список пунктов временного размещения и проверяется их готовность к приему людей. Большинство пребывающих - это дети, женщины и пожилые люди. Всех их обеспечат необходимой помощью.

Дата приезда эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Тюменскую область пока неизвестна,

Напоминаем, что во всех городах и районах области открыты пункты сбора гуманитарной помощи. По данным на 26 февраля, из нашего региона направлены уже 2 партии груза общим весом 27 тонн.