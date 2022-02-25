Тюменцы отправляют людям, прибывшим из ЛНР и ДНР, книги и игрушки.

Из Тюмени в Ростовскую область отправился гуманитарный груз для прибывших из ЛНР и ДНР людей. Это детское питание, игрушки, книги, вода, а также продукты длительного хранения. Сбор всего необходимого проходил на базе волонтерского центра партии.

– В ближайшее время отправим еще одну машину с гуманитарным грузом. Эвакуированные люди нуждаются в нашей помощи, – отметил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он поблагодарил тех, кто не остался в стороне. Так, свою продукцию предоставили Ялуторовский мясокомбинат, Ишимский комбинат хлебопродуктов, хлебокомбинат «Абсолют», предприятия «Пышма 96», ТПК «Ягоды плюс», ТПК «Плодородие», ПК «Мария», «КРИММ», Заводоуковский маслозавод и другие.

По словам руководителя волонтерского центра партии Ольги Швецовой, уже более 30 тысяч детей из ДНР и ЛНР находятся в Ростовской области.

– Формируя гуманитарную помощь, в этот раз мы особое внимание уделили товарам для детей. Книги, игрушки, в том числе развивающие для малышей с ограничениями по здоровью, отправились в Ростовскую область, – сообщила она.