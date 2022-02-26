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Общество26 февраля 2022 6:59

В Тюмени восстановили водоснабжение во всех пяти многоквартирных домах

Специалисты выполнили переподключение
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени восстановили водоснабжение во всех пяти домах, пострадавших из-за повреждения водовода на ул. А. Логунова. Как сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», вернуть воду в квартиры удалось путем оперативного переподключения.

- Система водоснабжения города закольцована. Это позволило нам произвести перераспределение воды, - пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.

На данный момент специалисты продолжают работать над устранением аварии. Для этого задействованы вся необходимая техника и оборудование.