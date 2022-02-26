В Тюмени восстановили водоснабжение во всех пяти многоквартирных домах

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени восстановили водоснабжение во всех пяти домах, пострадавших из-за повреждения водовода на ул. А. Логунова. Как сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», вернуть воду в квартиры удалось путем оперативного переподключения.

- Система водоснабжения города закольцована. Это позволило нам произвести перераспределение воды, - пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.

На данный момент специалисты продолжают работать над устранением аварии. Для этого задействованы вся необходимая техника и оборудование.