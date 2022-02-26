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Происшествия26 февраля 2022 4:27

В Тюмени пять многоквартирных домов остались без воды из-за поврежденного водовода по ул. Логунова

Для жильцов организуют подвоз воды
Марина Прохорова
В Тюмени пять многоквартирных домов остались без воды из-за поврежденного водовода по ул. Логунова

В Тюмени пять многоквартирных домов остались без воды из-за поврежденного водовода по ул. Логунова

Фото: Вера Зенина

В Тюмени без воды остались пять многоквартирных домов. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, это связано с повреждением водовода диаметром 300 миллиметров по ул. Логунова.

- Повреждение водовода диаметром 300 мм произошло на ул. Логунова в Тюмени. Без водоснабжения остались пять многоквартирных жилых домов. Будет организован подвоз воды. Идет работа по устранению аварии, - говорится в сообщении.

В пресс-службе «Тюмень Водоканала» сообщили, что уже приняли все меры для откачки воды, на проезжую часть она уже не поступает.