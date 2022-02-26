Тюменская область вышла на второе место в УрФО по рождаемости Фото: Ольга Крыльцова

Органы ЗАГС Тюменской области зарегистрировали в 2021 году 18 713 новорожденных, из которых 9 600 мальчики, а 9 113 - девочки. Информацию об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Непосредственно в Тюмени и Тюменском районе на свет появились 13 326 малышей.

Кстати, благодаря этому показателю, Тюменская область вышла на второе место в УрФО по рождаемости, уступив лишь Челябинской области.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что в поселке Голышманово родились тройняшки. Родители малюток решили назвать дочерей Александра, Алина и София.