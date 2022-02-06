Тройняшкам из Голышманово родители дали самые популярные имена

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За прошлый год в Голышмановском округе родились 216 детей. Это на 10,2 процента больше, чем в предыдущем. Родилось по 108 мальчиков и девочек. Большинство малышей появились на свет в посёлке Голышманово.

В лидерах по рождаемости среди сельских администраций – Медведевская и Голышмановская. На этих территориях родилось по 13 детей. В деревне Земляной растёт ребенок-богатырь,его вес при рождении был 4 килограмма 750 граммов. Самый маленький новорожденный весил всего 975 граммов. В 2021 году появилась в нашем округе одна тройня - Александра, Алина и София).

Как рассказала председатель окружного комитета ЗАГС Светлана Постаногова, самые популярные мужские имена - Александр, Дмитрий, Матвей, Тимофей, Иван, Максим, а женские - София, Дарья, Александра, Варвара, Ева. Редкими именами среди мальчиков стали Доменик, Елисей, Ермолай и Захар, среди девочек - Ангелина, Доминика, Злата, Илана, Изабелла, Мира.

К слову, за прошлый год 10 голышмановцев сменили имена. В 60 семьях появился первый ребенок, второй - в 65-ти. В двух голышмановских семьях появился восьмой ребенок. Самой юной маме -17 лет, самой взрослой - 41 год. За январь 2022 года в Голышмановском округе появились на свет 10 малышей: три мальчика и семь девочек.