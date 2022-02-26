Специалисты тюменского водоканала вернули воду в двух многоквартирных домах из пяти
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Специалисты восстановили водоснабжение в двух многоквартирных домах из пяти, оставшихся без воды из-за повреждения водовода на ул. Логунова. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
- Воду дали в дома №50 и №50/1 по ул. 30 лет Победы. В дома №20-22 по ул. А. Логунова и №1 по ул. Н. Федорова организован подвоз воды, - сообщили в организации.
График подвоза:
- дома №20-22 по ул. А. Логунова - с 8:40 до 09:40;
- дом №1 по ул. Н. Федорова - с 09:40 до 11:00.
«Росводоканал Тюмень» сообщает, что прикладывает все силы для скорейшего завершения работ, а также приносит извинения тюменцам за временные неудобства.