Специалисты тюменского водоканала вернули воду в двух многоквартирных домах из пяти Фото: pixabay.com

Специалисты восстановили водоснабжение в двух многоквартирных домах из пяти, оставшихся без воды из-за повреждения водовода на ул. Логунова. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

- Воду дали в дома №50 и №50/1 по ул. 30 лет Победы. В дома №20-22 по ул. А. Логунова и №1 по ул. Н. Федорова организован подвоз воды, - сообщили в организации.

График подвоза:

- дома №20-22 по ул. А. Логунова - с 8:40 до 09:40;

- дом №1 по ул. Н. Федорова - с 09:40 до 11:00.

«Росводоканал Тюмень» сообщает, что прикладывает все силы для скорейшего завершения работ, а также приносит извинения тюменцам за временные неудобства.