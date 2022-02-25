В Тюмени заметили жирафа. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени заметили жирафа. Очевидцы сняли «животное», которое разместилось на льду реки Туры, на телефон.

– Первая эмоция – это шок и испуг. Ощущение, что повторился сюжет мультфильма «Мадагаскар», когда по улицам разгуливали сбежавшие из зоопарка животные. Но потом все же мы поняли, что жираф – это муляж. Тогда уже мы подошли, чтобы сделать фото, – сообщил один из очевидцев.

Позже выяснилось, что появление муляжа неслучайно. Он является часть рекламной кампании шоу ТНТ «Звезды в Африке». Дело в том, что совсем скоро по телевизору покажут второй сезон.

Ведущими, как и прежде, выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян. Премьера проекта запланирована на 27 февраля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что бывшая тюменка, а ныне московская селебрити Алена Водонаева примет участие в одном из самых экстремальных шоу «Звезды в Африке». Список участников огласила пресс-служба телеканала. Помимо Алены, заветный приз на жарком континенте попытаются получить такие звезды, как Валя Карнавал и Карина Кросс.