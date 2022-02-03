Алена Водонаева купила «обжигающий» купальник с глубоким декольте для второго сезона шоу «Звезды в Африке»

Фото: instagram.com/alenavodonaeva Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая тюменка и ныне московская селебрити Алена Водонаева примет участие в одном из самых экстремальных шоу «Звезды в Африке», новый сезон которого покажут на ТНТ. Список участников огласила пресс-служба телеканала. Помимо Алены, заветный приз на жарком континенте попытаются получить такие звезды, как Валя Карнавал и Карина Кросс.

В отличие от своих соперниц, Алена Водонаева уже имеет опыт в подобных телепроектах. Так, в 2011 году она принимала участие в шоу «Жестокие игры», но, к сожалению, получила травму и выбыла из проекта. В истории Instagram звезда поделилась, что питает любовь к подобным проектам. Тогда еще Алена не озвучивала название проекта, в котором думала, участвовать или нет. Но сегодня стало известно, что ответ телеведущий оказался положительным.

Да и к жарким странам Алене совсем не привыкать: долгое время звезда была ведущей реалити-шоу «Каникулы в Мексике – 2». Однако долгое время теледива не выбиралась за пределы России, во многом на это повлияли проблемы со здоровьем экс-участницы «Дома-2» и постоянные дела. Ко всему прочему, Водонаева испытывает жуткий страх во время полета на самолете.

«Завидую» (не знаю, какое слово правильно подобрать, но аэрофобы поймут) людям, для которых полёт – уже начало путешествия и релакс. В детстве у меня так и было. Взлёт вызвал ощущение мурашек и удовольствия. Это мой первый перелёт после…. Волнуюсь. Алкоголь я не пью, поэтому хорошая доза снотворного – и полетели. Как справляетесь, аэрофобы? Кто боится летать? И сколько у меня тут тех, кто кайфует от полетов?» – задается вопросами звезда.

Несмотря на аэрофобию, теледива смогла пересилить себя и сейчас пребывает в одной из тёплых стран, название которой пока не разглашает. Сама же блогер пишет в своем аккаунте, что улетела в долгожданный отпуск. Связано ли это как-то со съемками шоу, не ясно. Но, по-видимому, Алена получает огромное удовольствие от пребывания там: девушка приобрела крайне экстравагантный купальник с большим декольте, который не мог остаться незамеченным.

«Не привыкли видеть меня такой. Кто-то сейчас удивится, кто-то в обморок упадёт от «ужаса». А я просто в купальнике и просто женщина. Напоминаю об этом», – пишет Алена.

Помимо выкладывания горячих фото на курорте, звезда занимается чтением книг. Одной из них оказалась книга «Мексиканская готика». Возможно, так Водонаева намекает на своё местоположение. Подписчики заваливают звезду вопросами, где она, в Африке ли и будет ли участвовать в шоу, на что Алена никак не отвечает, выдерживая интригу.

«Звезды в Африке» – экстремально-приключенческое шоу. В проекте участникам придется выживать в тропиках южноафриканского региона Лимпопо. Победитель, выдерживший все испытания, получит приз в размере пяти миллионов рублей, которые будут пожертвованы на благотворительность. Участникам предстоит пройти тяжелые испытания и проверить себя на прочность в дикой саванне. В качестве ведущих снова выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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