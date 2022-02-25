На птицефабрике «Боровская» снимают ограничения по птичьему гриппу

На птицефабрике «Боровская» с сегодняшнего дня, 25 февраля, снимают ограничения по птичьему гриппу. Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– С территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны, установленных в 2021 году, в течение 90 календарных дней со дня отмены карантина запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца, – отметили в информационном центре правительства региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области производится яиц и мяса птицы больше, чем необходимо для потребления населением. На фабриках области ежегодно производится 1,5 млрд яиц. 70% продукции экспортируется в другие регионы страны. Так что дефицита, по словам чиновников, не будет.