Тюменские власти – о ситуации с птичьим гриппом на птицефабрике «Боровская»: «Дефицита не будет». Скриншот из видео.

Тюменские власти рассказали о ситуации на птицефабрике «Боровская». Ранее здесь обнаружили вирус птичьего гриппа.

По словам замгубернатора региона Владимира Чейметова, в цехе № 3 фабрики ввели карантин. Яйца и птицу уничтожат.

– Перемещение биологической продукции с данной площадки запрещено. В круглосуточном режиме работают контрольно-пропускные посты. Проводятся все необходимые санитарно-ветеринарные мероприятия, – сообщил Чейметов.

Он также отметил, что в Тюменской области производится яиц и мяса птицы больше, чем необходимо для потребления населением. На фабриках области ежегодно производится 1,5 млрд яиц. 70% продукции экспортируется в другие регионы страны. Так что дефицита, по словам чиновника, не будет.