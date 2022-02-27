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Здоровье27 февраля 2022 3:11

Тюменских медиков обучили работе с генератором холодного тумана

Источник:kp.ru
Тюменских медиков обучили работе с генератором холодного тумана.

Тюменских медиков обучили работе с генератором холодного тумана.

Фото: c cайта 2ГИС

Тюменских медиков обучили работе с генератором холодного тумана. Он будет обеспечивать безопасность пациентов городской поликлиники №8.

– Генератор холодного тумана распыляет кислород или хлорсодержащие препараты, которые при столкновении с воздушным потоком разбиваются на мелкодисперсную взвесь, напоминающую по консистенции туман. Этот способ обработки помещений называется «холодным», поскольку жидкость распыляется при обычной температуре и не нагревается, не преобразуется в пар, – объяснила врач-эпидемиолог Екатерина Шишигина.

По словам специалиста, генератор очень эффективен: мелкофракционная взвесь долго находится в воздухе и равномерно оседает на все поверхности в помещении, тем самым обеззараживая. Дезинфектор во время обработки находится в защитном костюме и маске, передает Дарья Ровбут, пресс-секретарь городской поликлиники №8.