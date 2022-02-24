В детсаду в Тюмени обрушился потолок. Фото: Ольга Крыльцова

В одном из детских садов Тюмени обрушилась часть подвесного потолка. Инцидент произошел сегодня, 24 февраля.

– Дети и работники дошкольного учреждения не пострадали. Прокурор региона Владислав Московских организовал проверку, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В местной прокуратуре уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре обрушилась часть кровли жилого дома № 29 на улице Сакко. Это здание было признано аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2016 года.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются в рамках региональной адресной программы на 2019 – 2023 годы, утвержденной распоряжением правительства Тюменской области. Срок расселения определен до конца 2023 года.