В Тюмени обрушилась часть крыши жилого дома. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени обрушилась часть кровли жилого дома № 29 на улице Сакко. Это здание было признано аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2016 года.

– Мероприятия по переселению граждан осуществляются в рамках региональной адресной программы на 2019 – 2023 годы, утвержденной распоряжением правительства Тюменской области. Срок расселения определен до конца 2023 года, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, на втором этаже многоквартирного дома никто не проживал. В связи с происшествием прокурор Владислав Московских поручил взять на контроль работу по организации немедленного переселения жильцов.

Кроме того, он дал задание проверить полноту принятых уполномоченными органами и организациями мер, направленных на недопущение указанной ситуации.