В Тюмени из-за шутки эвакуировали школу. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени эвакуировали учащихся первой смены средней общеобразовательной школы № 62. Выяснилось, что причиной эвакуации стала неудачная шутка одного из учеников.

Как рассказали сотрудники учебного заведения, здание обследовали кинологи. Вторая смена приступила к занятиям в плановом режиме после проверки.

– 11-летний школьник с законными представителями находится в отделе полиции. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также о постановке на профилактический учет, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени четвертый раз за месяц эвакуируют все школы из-за угрозы минирования. Соответствующее сообщение публикует информационный портал правительства региона.

– В связи с возникновением 25 января нештатной ситуации, а именно из-за поступивших сигналов о возможном минировании зданий школ в областной столице, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы, – заявили в ведомстве.