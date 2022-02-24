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Происшествия24 февраля 2022 11:31

В Тюмени из-за шутки эвакуировали школу

Учебное заведение обследовали кинологи
Сергей Швецов
В Тюмени из-за шутки эвакуировали школу.

В Тюмени из-за шутки эвакуировали школу.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени эвакуировали учащихся первой смены средней общеобразовательной школы № 62. Выяснилось, что причиной эвакуации стала неудачная шутка одного из учеников.

Как рассказали сотрудники учебного заведения, здание обследовали кинологи. Вторая смена приступила к занятиям в плановом режиме после проверки.

– 11-летний школьник с законными представителями находится в отделе полиции. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также о постановке на профилактический учет, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени четвертый раз за месяц эвакуируют все школы из-за угрозы минирования. Соответствующее сообщение публикует информационный портал правительства региона.

– В связи с возникновением 25 января нештатной ситуации, а именно из-за поступивших сигналов о возможном минировании зданий школ в областной столице, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы, – заявили в ведомстве.