Депутат тюменской облдумы Александр Чепик совершил рабочую поездку в Уватский район. Фото - duma72.ru.

Депутат Тюменской областной думы от фракции «Справедливая Россия – за правду» Александр Чепик в ходе рабочей поездки посетил Уватский район. Местные жители пришли к нему на прием рассказать о своих проблемах. Во встрече, которая носила конструктивный характер, приняли участие председатель местной первичной ветеранской организации, представители общественных организаций, а также глава сельского поселения.

Сначала народный избранник рассказал сельчанам о позиции политической партии, которую он представляет, о проекте закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который недавно рассматривался в областной думе. По его словам, уменьшение роли и полномочий местного самоуправления приведет к увяданию инфраструктурных проектов в малых населенных пунктах и ухудшению инвестиционного климата. Именно поэтому лидер фракции Сергей Миронов высказался категорически против этого законопроекта и не поддержал его.

Местные жители, в свою очередь, сообщили о проблеме, которая не дает им покоя. Она касается транспортного сообщения между левым и правым берегами реки Иртыш. Стоит отметить, что эта проблема усугубилась в этом году в связи с теплым началом зимы: на долгое время были парализованы основные коммунальные потребности населения – например, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, уборка и вывоз снега, обеспечение продовольственными запасами, бытовых нужд.

Дело в том, что строительство моста через Иртыш, предложенное Александром Чепиком более 11 лет назад (оно же было продублировано в наказах 2021 года), сегодня требует больших финансовых вливаний. А исполнительная власть заявляет о малочисленности населения села.

Была затронута работа местной ветеранской организации и успехов, которых удалось достичь. Председатель Надежда Кудрина рассказала, как организовались, какими видами самодеятельности занимаются члены, как смогла организация быть полезной. Также вместе с Александром Чепиком осмотрели экспонаты музея организации.

Депутат обозначил Уватский район как ключевой в своей работе, поскольку сам является уроженцем Тобольска и не понаслышке знает о местной специфике и проблемах. Также это связано с тем, что на протяжении многих лет как в профессиональной, так и в политической жизни он неразрывно был связан с этим районом.

– Неразрывная связь, постоянные визиты и регулярные личные приёмы граждан в Уватском и других отдаленных районах позволяют держать руку на пульсе и своевременно отслеживать все изменения, хорошо знать проблематику, потому что значительная отдаленность от областного центра накладывает свой отпечаток, – так прокомментировал свою рабочую поездку депутат.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о развитии Уватского района. По словам главы региона, среди вопросов, которые ему задают в комментариях, он часто видит интерес к муниципалитетам.

«В ближайших планах – построить водопроводы в Увате, Першино, Осиннике, Солянке, Демьянке, Туртасе и не только. Также – обустроить дороги в Туртасе. Эта новость особенно порадует собственников земельных участков в микрорайоне Дорожников, среди которых немало многодетных семей. В существующих условиях заехать и начать возводить дома там проблематично, почти невозможно. Приступят к работе уже летом», – написал Александр Моор на своих страничках в соцсетях