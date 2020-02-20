Александр Моор рассказал, как будет развиваться Уватский район

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:26:04+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о развитии Уватского района. По словам главы региона, среди вопросов, которые ему задают в комментариях, он часто видит интерес к муниципалитетам.

«В ближайших планах – построить водопроводы в Увате, Першино, Осиннике, Солянке, Демьянке, Туртасе и не только. Также – обустроить дороги в Туртасе. Эта новость особенно порадует собственников земельных участков в микрорайоне Дорожников, среди которых немало многодетных семей. В существующих условиях заехать и начать возводить дома там проблематично, почти невозможно. Приступят к работе уже летом», – написал Александр Моор на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Также глава региона сообщил, что в селе Горнослинкино к началу нового учебного года откроется школа, ее ремонт уже завершается. В 2021 году юные жители еще нескольких населенных пунктов Уватского района смогут учиться в обновленных корпусах: оформляется документация, а на правобережье уже идет стройка.

«Обговорили с главой муниципалитета также возведение Дома культуры в поселке Демьянка, вопросы освещения улиц, появления блочных котельных, ремонта дорог, благоустройства площадок. В своей работе я придерживаюсь позиции, что каждый житель региона должен иметь доступ к современной инфраструктуре, вне зависимости от того, где его дом, в поселке или в городе. И самый северный район Тюменской области не исключение», – заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU