На улице Республики в Тюмени скончался упавший с 7-го этажа строитель

На улице Республики в Тюмени скончался упавший с 7 этажа строитель. Фото: Ольга Крыльцова

На стройке, которая находится на улице Республики в Тюмени, 17 февраля произошла трагедия. По информации очевидцев, с 7-го этажа строящегося здания упал рабочий. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

– Вызов поступил в 15.22. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя восемь минут после вызова, – сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что медики боролись за жизнь мужчины, проводя сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти его не удалось, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в центре Тюмени произошла трагедия, унесшая жизни двух человек. Погибли строители, работавшие на улице Первомайской.

«Сегодня утром на Первомайской, 1а случилось ЧП. Сорвалась люлька с рабочими, которые работали на фасаде здания, два человека лежат. Следственный комитет уже на месте», – такое сообщение появилось в одной из местных группу в социальной сети «ВКонтакте».