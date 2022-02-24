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Происшествия24 февраля 2022 6:32

На улице Республики в Тюмени скончался упавший с 7-го этажа строитель

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
Сергей Швецов
На улице Республики в Тюмени скончался упавший с 7 этажа строитель.

На улице Республики в Тюмени скончался упавший с 7 этажа строитель.

Фото: Ольга Крыльцова

На стройке, которая находится на улице Республики в Тюмени, 17 февраля произошла трагедия. По информации очевидцев, с 7-го этажа строящегося здания упал рабочий. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

– Вызов поступил в 15.22. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя восемь минут после вызова, – сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что медики боролись за жизнь мужчины, проводя сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти его не удалось, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в центре Тюмени произошла трагедия, унесшая жизни двух человек. Погибли строители, работавшие на улице Первомайской.

«Сегодня утром на Первомайской, 1а случилось ЧП. Сорвалась люлька с рабочими, которые работали на фасаде здания, два человека лежат. Следственный комитет уже на месте», – такое сообщение появилось в одной из местных группу в социальной сети «ВКонтакте».