Трагедия в центре Тюмени: погибли строители элитного ЖК

В центре Тюмени на стройке погибли два человека. Фото - "ЧС Тюмень".

В центре Тюмени сегодня, 26 августа, произошла трагедия, унесшая жизни двух человек. Погибли строители, работавшие на улице Первомайской.

«Сегодня утром на Первомайской, 1а случилось ЧП. Сорвалась люлька с рабочими, которые работали на фасаде здания, два человека лежат. Следственный комитет уже на месте», – такое сообщение появилось в одной из местных группу в социальной сети «ВКонтакте». Аноним приложил к своему посту фотографии с места трагедии.

Фото - "ЧС Тюмень".

– Вызов поступил в 9.03, бригада скорой помощи прибыла на место в 9.09. Медики констатировали смерть двоих мужчин, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Фото - "ЧС Тюмень".

На данный момент это вся известная информация.