У въезда в Тюмень возведут новую развязку. Фото: Вадим Бегун

У въезда в Тюмень возведут новую развязку. Она появится на примыкании обхода деревни Ожогино к Червишевскому тракту.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что строительство дороги обойдется местным властям почти в два миллиарда рублей. Сейчас осуществляется поиск подрядчика, который займется строительством объекта.

Также стало известно, что из-за возведения трассы придется завалить чуть более тысячи деревьев. Однако стоит отметить, что столько же высадят после завершения работ. Победитель лота должен произвести укладку дорожной одежды, сделать тротуары и велодорожки, водоотвод и канализацию.

Итоги аукциона станут известны 18 марта. Строительство должно начаться 11 мая 2022 года. Завершится оно 30 ноября 2023-го.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице появятся новый мост, подземный туннель и дорожные развязки. Информация об этом содержится в проекте бюджета на 2022 год и плановые периоды 2023 – 2024 годов. Ознакомиться с документом можно на официальном портале городской администрации.

Так, новый мост через Туру появится на улице Щербакова. На разработку проекта заложено 123 млн рублей. Пробить путепровод от улицы Первомайской до улицы Калинина обойдется в 231,7 млн рублей. А строительство развязки на объездной в районе той же улицы Калинина – 75,4 млн рублей.

Также в документе сказано о подземном пешеходном тоннеле, который будет начинаться от ул. Первомайской и выходить прямо на набережную. Его стоимость оценивается в 89 миллионов рублей.