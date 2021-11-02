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Общество2 ноября 2021 17:53

В Тюмени появятся новый мост, подземный туннель и дорожные развязки

Информация об этом содержится в проекте бюджета на следующие годы
Марина Прохорова
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В Тюмени появятся новый мост, подземный туннель и дорожные развязки

В Тюмени появятся новый мост, подземный туннель и дорожные развязки

Фото: Вера Зенина

В Тюмени появятся новый мост, подземный туннель и дорожные развязки. Информация об этом содержится в проекте бюджета на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 годов. Ознакомиться с документом можно на официальном портале городской администрации.

Так, новый мост через Туру появится на ул. Щербакова. На реализацию проекта заложено 123 млн рублей. А вот пробить путепровод от ул. Первомайская до ул. Калинина обойдется бюджету куда дороже - 231,7 млн рублей. А строительство развязки на объездной в районе той же ул. Калинина - 75,4 млн рублей.

Также в документе сказано о подземном пешеходном тоннеле, который будет начинаться от ул. Первомайская и выходить прямо на набережную. Его стоимость оценивается в 89 миллионов рублей.