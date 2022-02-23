Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 февраля 2022 года: умерли 7 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По сообщению местного оперштаба, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на 7 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 873 пациента. За день госпитализировано 284 человека.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 2 039 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 30 пациентов находятся на ИВЛ, а 33 353 человека остаются под медицинским наблюдением.

На сегодня в России зафиксировано 15 795 570 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 3,69% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в России погибли уже 347 816 человек, летальность составляет 2,2%. Полностью вылечили от вируса 12 836 228 человек, восстановление составляет 81,26%. Россия занимает 6-е место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.