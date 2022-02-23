Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 февраля 2022 года: заболели 2 039 человек Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Тюмени зарегистрировано 2 039 случаев коронавируса, с начала пандемии зафиксировано 156 228 случаев. За сутки выздоровели 2 507 человек, за весь период вылечились 103 019 человек. Из общего числа заболевших заразился 361 ребёнок. Кроме того, 30 пациентов находятся на ИВЛ, а 33 353 человека остаются под медицинским наблюдением.

Всего развернуто 2490 коек и свободно 23,8%; за сутки проведено 7 756 лабораторных исследований, всего прошли обследование 3 593 167 человек. Прививку от коронавируса поставили 1 126 031 человек, полным курсом привито 1 067 367 человек.

За последние сутки в России выявлено 137 642 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 16 349, это на 5,46% меньше по сравнению с 22 февраля. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 179 203 человека.