Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем защитника Отечества Фото: Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник объединяет всех, кто верен и воинской присяге, и гражданскому долгу, кто своим добросовестным трудом вносит вклад в развитие России, укрепляет ее силу и мощь.

– Беззаветная любовь к Родине и готовность в любой момент встать на ее защиту – главные нравственные ценности защитников Отечества. Уверен, уважение к подвигам предков и истории, преданное служение Отчизне и ответственность за ее судьбу – надежная основа для приумножения величия и могущества нашей страны, – говорится в поздравлении.

Глава региона выразил бесконечную признательность ветеранам Великой Отечественной войны. А также пожелал всем здоровья и счастья, удачи и новых свершений на благо Родины.

– Ваша доблесть и героизм, стойкость и мужество – бессмертный пример, достойный гордости и славы во все времена. Особые слова благодарности воинам, которые и сегодня отстаивают интересы государства и стоят на страже мира и безопасности, – добавил Александр Моор.

Напомним, мы писали ранее о том, что Александр Моор возложил цветы в память о павших в бою тюменцах, почтив память воинов минутой молчания.