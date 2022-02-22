Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 12:35

Александр Моор возложил цветы в память о павших в бою тюменцах

Также он почтил память воинов минутой молчания
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Накануне Дня защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади города и к мемориалу на площади Памяти. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Также в торжественной церемонии участвовали председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, председатель областного совета ветеранов войны и труда Степан Киричук и руководители правоохранительных структур региона.

Они почтили память воинов всех времен, павших в боях за Отечество, минутой молчания.