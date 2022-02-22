Александр Моор возложил цветы в память о павших в бою тюменцах

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Накануне Дня защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади города и к мемориалу на площади Памяти. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Также в торжественной церемонии участвовали председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, председатель областного совета ветеранов войны и труда Степан Киричук и руководители правоохранительных структур региона.

Они почтили память воинов всех времен, павших в боях за Отечество, минутой молчания.