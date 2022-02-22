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Происшествия22 февраля 2022 17:41

В Тюмени жители нескольких микрорайонов остались без света

Электричество восстановят в течение двух часов
Марина Прохорова
Фото: ЧС Тюмень

Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени произошло массовое отключение света. Без электричества остались дома в ЖК «Авиатор», ЖК «Москва», а также в районах Комарово и Плеханово. Известно, что свет потух в 21.10.

В справочной городской администрации сообщили, что устранение проблемы займет около двух часов, поэтому жителям придется набраться терпения.

Кстати, последнее масштабное отключение света произошло в городе 1 февраля. Это было связано с аварийным отключением подстанций. Без электричества оставались около 20 улиц и несколько ЖК в заречной части Тюмени, а на дорогах возникли пробки. Тогда для восстановления электроснабжения понадобилось около двух часов.