В Тюмени жители нескольких микрорайонов остались без света

Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени произошло массовое отключение света. Без электричества остались дома в ЖК «Авиатор», ЖК «Москва», а также в районах Комарово и Плеханово. Известно, что свет потух в 21.10.

В справочной городской администрации сообщили, что устранение проблемы займет около двух часов, поэтому жителям придется набраться терпения.

Кстати, последнее масштабное отключение света произошло в городе 1 февраля. Это было связано с аварийным отключением подстанций. Без электричества оставались около 20 улиц и несколько ЖК в заречной части Тюмени, а на дорогах возникли пробки. Тогда для восстановления электроснабжения понадобилось около двух часов.