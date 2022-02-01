В Тюмени десятки домов остались без света из-за аварии на электроподстанции

Фото: Михаил Коптилов. Паблик "ЧС Тюмень"

В Тюмени произошла серьезная авария на электрической подстанции, оставившая без света десятки домов в Заречном микрорайоне и ЖК «Айвазовский». Также перебои наблюдаются в микрорайоне «Звездный городок» и ЖК «Горизонт».

Из-за отключившихся светофоров в городе образовались бесконечные пробки, самая длинная (почти два километра) наблюдается на ул. Тимофея Чаркова, рядом с ТРЦ «Сити Молл».

– Произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части жителей Тюмени. В настоящий момент на место аварии направлены три оперативно-выездные бригады. В течение часа энергетики планируют ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию. Предварительной причиной обесточивания может являться обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП, - сообщили в пресс-службе «Россети Тюмень».

Кстати, в центре города также наблюдаются перепады электричества: «мигают лампочки» на улицах Республики и Ленина.

Информация о взрыве, появившаяся в местных пабликах, не подтвердилась. В пресс-службе МЧС России по Тюменской области сообщили, что никаких сигналов о возгораниях на системах электроснабжения не поступало.

– Помощь подразделений МЧС на данный момент не требуется, – добавили в профильном ведомстве.