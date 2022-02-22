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Здоровье22 февраля 2022 10:59

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 февраля 2022 года: скончались 9 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 февраля 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По сообщению местного оперштаба, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на 9 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 866 жителей.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 1 491 новый случай заболевания. На данный момент 27 пациента находятся на ИВЛ, а 36 061 – под медицинским наблюдением.

В России выявлено 135 172 человека с COVID-19, госпитализировано – 17 294. Всего в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев. Излечились от коронавируса 164 293 человека, скончались – 796.