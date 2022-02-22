Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 февраля 2022 года: заболел 1 491 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксирован 1 491 случай заболевания, 199 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 154 189 человек.

На данный момент 27 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 36 061 тюменец остается под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 2 303 человека, за весь период – 100 512.

Вакцинированы против коронавируса 1 124 544 жителя, полный курс прошли 1 065 829 тюменцев.

В России выявлено 135 172 человека с COVID-19, госпитализировано – 17 294. Всего в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев. Излечились от коронавируса 164 293 человека, скончались – 796.