Тюменца подозревают в организации канала поставки наркотиков. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские силовики пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в особо крупном размере. Организатором может выступать местный житель.

– Установлена возможная причастность гражданина России, жителя г. Тюмени, к организации межрегионального канала поставки наркотических средств на территорию Тюменской области. В результате оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность пресечена. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства в особо крупном размере, – сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело. Горожанина арестовали.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Центральный районный суд освободил из-под стражи бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска городского управления МВД России Владимира Азарова. Его с подчиненным Зудовым обвиняли в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. По первому преступлению вина обоих была доказана, экс-стражей порядка осудили на 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.