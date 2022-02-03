Экс-полицейских из Тюмени, которых обвиняли в особо крупном обороте наркотиков, выпустили из СИЗО

Экс-полицейских из Тюмени, которых обвиняли в особо крупном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Центральный районный суд освободил из-под стражи бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска городского управления МВД России Владимира Азарова. Его с подчиненным Зудовым обвиняли в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. По первому преступлению вина обоих была доказана, экс-стражей порядка осудили на 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Но так как они уже отсидели это время в следственном изоляторе, их освободили из-под стражи. По второму обвинению мужчины признаны невиновными.

История началась с того, что Азаров с Зудовым решили выслужиться перед начальством и создать видимость активной деятельности, повысив показатели борьбы с наркопреступностью. Для этого они организовали провокацию, инсценировав деятельность наркопритона в квартире дома на улице Западносибирской в районе Лесобазы.

– Поучаствовать в «эксперименте» они пригласили двух знакомых наркозависимых девушек, которых, по их словам, снабдили дозой психотропных наркотиков и отправили на квартиру местного жителя. Девушки на балконе «притона» приняли наркотик и должны были вывести хозяина на улицу, но сорвали всю «операцию», – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как пояснили в ведомстве, таким образом горе-полицейские нарушили права и законные интересы хозяина квартиры. Однако теперь, после того как они признаны невиновными в незаконном обороте наркотиков, оба бывших оперативника имеют право на реабилитацию и возмещение вреда из-за уголовного преследования по недоказанным преступлениям.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что заместителю начальника Управления ФСИН по Тюменской области Андрею Рукосмотрову, которого обвиняют во взятках, продлили домашний арест на 3 месяца, до 4 мая 2022 года. Постановление не вступило в законную силу. Будучи в должности, Рукосмотров не брезговал взятками, из-за чего смог незаконно обогатиться на сумму более 370 тысяч рублей. Заполучить деньги силовику помогли госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя. Когда его задержали, он не стал отрицать свою причастность и сознался.