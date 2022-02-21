В Тюмени снизилась стоимость ПЦР-теста. Фото - ОНФ.

В одном из частных медицинских центров Тюмени стоимость ПЦР-теста уменьшилась на 300 рублей – с 1770 до 1470. По словам общественникам, это все равно дорого.

По информации членов тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта, снизилась на 200 рублей цена ПЦР-тестирование и в Тобольске, сейчас она составляет 1765 руб. Самая высокая стоимость остается в Заводоуковске – 1965 рублей.

– Наша позиция неизменна: цены надо снижать. Для многодетных семей и пожилых эта сумма может оказаться неподъемной. Мы продолжим следить за состоянием цен, чтобы защитить граждан от необоснованного завышения стоимости на ПЦР-тестирование, особенно в период роста заболеваемости, – заявили в ОНФ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Роспотребнадзор обновил правила для путешественников: россияне, вернувшиеся из-за границы любым видом транспорта, с 1 мая 2021 года должны сдавать два ПЦР-теста вместо одного. Причем сделать это нужно в течение трех дней по прибытии в Россию, а интервал между сдачей первого и второго анализа должен составлять не менее суток.

Рассказываем, где можно сделать ПЦР-тест в Тюмени в 2021 году быстро и недорого.