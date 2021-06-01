Где сделать ПЦР-тест в Тюмени: цены, скидки, актуальные в 2021 году

Где сделать тест на COVID-19 методом ПЦР в Тюмени Фото: Ирина Ромашкина

Роспотребнадзор обновил правила для путешественников: россияне, вернувшиеся из-за границы любым видом транспорта, с 1 мая 2021 года должны сдавать два ПЦР-теста вместо одного. Причем сделать это нужно в течение трех дней по прибытии в Россию, а интервал между сдачей первого и второго анализа должен составлять не менее суток. Рассказываем, где можно сделать ПЦР-тест в Тюмени в 2021 году быстро и недорого.

«Гражданам России, прибывающим из зарубежных стран на территорию РФ после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портале госуслуг», – говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Так выглядит результат теста методом ПЦР на коронавирус Covid-19 Фото: Ирина Ромашкина

Напомним, при выезде из страны тоже необходимо сделать ПЦР-тест. Путешественников такие лабораторные исследования могут ударить по карману, однако многие тюменские медицинские центры уже сориентировались и предлагают жителям выгодные акции. Рассказываем, где можно сделать тест на COVID-19 методом ПЦР в Тюмени.

В госучреждениях

ПЦР-тесты можно сделать в городских поликлиниках и государственных медицинских учреждениях примерно за 1500 – 1700 рублей. Так, в консультативной поликлинике № 1 ОКБ № 1 (ул. Котовского, 55) анализы можно сдать с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 в порядке живой очереди. ПЦР-диагностика за сутки будет стоить 1 500 рублей, срочный тест за 20 минут обойдется в 2 500 рублей. Стоимость указана с учетом забора материала. Дополнительная информация – по тел. (3452) 56-00-10.

В ОКБ № 1 (ул. Юрия Семовских, 10) примут даже в воскресенье, ПЦР-тест здесь стоит 1 850 рублей (с учетом забора материала). С понедельника по пятницу в первом корпусе клиники принимают с 8.00 до 16.30, с 16.30 до 19.30 – в консультативной поликлинике № 2, кабинет № 33. В выходные сдать анализ можно в первом корпусе: в субботу с 8.30 до 16.00, в воскресенье с 8.30 до 13.30. Узнать подробнее можно по тел. 56-16-87.

Во второй поликлинике (ул. Мельникайте, 75 корп. 3, 2-й этаж) ПЦР-тест на коронавирус можно сделать за 1 620 рублей. Справки по тел. 56-08-94, доб. 7192.

Многопрофильный консультативно-диагностический центр ( ул. Мельникайте, 117) также принимает пациентов для сдачи анализов в режиме живой очереди. Здесь ПЦР-тест стоит 1 500 рублей с учетом забора материала. Подробности можно уточнить в регистратуре, тел. 50-02-40.

Интервал между сдачей первого и второго анализа должен составлять не менее суток Фото: Ирина Ромашкина

В частных медцентрах

Если госучреждения не могут предложить пациентам систему лояльности, то частные клиники в мае 2021 года услышали спрос клиентов, после чего предложили акции и скидки.

В МЦ «Доктор Арбитайло» стоимость ПЦР-теста на COVID-19 – 2 800 рублей (с забором материала). Медцентры (ул. Эрвье, 16, корп. 1/10; ул. Широтная, 104, корп. 5; ул. Минская, 69/2) работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 18.00, в воскресенье – с 9.00 до 16.00. На улице Широтной, 130, корпус 1 анализы делают с понедельника по воскресенье с 20.00 до 00.00, в субботу – с 18.00 до 00.00, в воскресенье – с 16.00 до 00.00. Сдать анализ можно в часы работы центров, предварительно записавшись по телефону регистратуры 500-617.

«Альфа-Центр Здоровья» в Тюмени (ул. Осипенко, 71/1) пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) в июне 2021 года предлагает по акции за 1 290 рублей, стоимость забора биоматериала для проведения исследования оплачивается дополнительно – 155 рублей. Срок готовности – до двух суток. Предварительная запись по телефону 69-85-56.

Сеть лабораторий «Гемотест» в Тюмени сделает тест за 1 500 рублей, за забор материала нужно будет доплатить 270 рублей. Из-за отдаленности региона клиника предоставит результаты в течение двух суток, пояснили «Комсомолке» на горячей линии. Не во всех лабораториях города делают ПЦР-тест, уточнить адреса и записаться на прием можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-550-13-13.

Сеть клинико-диагностических лабораторий KDL сделает ПЦР-тест за 1 700 рублей (без учета забор материала). Здесь действует акция: выезд на дом бесплатно при заказе исследований на сумму от 1 500 рублей. Подробнее по телефону 8-800-700-60 40.

«Доктор-А» предлагает путешественникам сдать анализы на коронавирус по адресу: ул. Московский Тракт, 119, часы приема – с 8..00 до 17.00, прием в режиме живой очереди. Результат будет готов на следующий день после 15.00. Стоимость анализа – 2 200 рублей с учетом забора биоматериала. Также клиника предлагает вызвать специалиста на дом для забора мазка, стоимость услуги – 3 500 рублей.

Сеть диагностических центров «ХЕЛИКС» предлагает акцию для путешественников: два ПЦР-теста на COVID-19 будут стоить от 2 100 рублей. Результат будет готов в течение двух суток. Нюанс: речь идет о бесконтактном тестировании, индивидуальный пакет для забора биоматериала может доставить курьер за 800 рублей либо можно самому забрать тесты по адресу: ул. Газовиков, 61. Подробности по телефону 8-800-600-60-19.

«ИНВИТРО» делает ПЦР-тест примерно за сутки, стоимость – 1 690 рублей, за забор материала нужно заплатить дополнительно 275 рублей. В конце мая путешественникам предлагали акцию, по которой двойное тестирование методом ПЦР стоило около 2 600 рублей, на лето лаборатория пока не анонсировала скидки. Подробности по телефону 50-08-20.

Если путешественник сделал прививку от COVID-19, ему все равно нужно сдать два теста Фото: Ирина Ромашкина

Напомним, что для сдачи анализов необходимо иметь при себе: паспорт (для детей – свидетельство о рождении либо паспорт), маску. Для тех, кому нужна справка на английском языке, необходимо принести загранпаспорт либо его копию – для идентичного заполнения справки.

Согласно инструкции Роспотребнадзора, до прибытия в Россию надо заполнить анкету на портале госуслуг в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». Первый ПЦР-тест на коронавирус необходимо сдать в течение трех дней с момента прибытия. Второй тест на COVID-19 должен быть сдан в течение пяти дней. Интервал между двумя тестами – сутки. Если путешественник сделал прививку от COVID-19, ему всё равно нужно сдать два теста.