Тюменцы аннулируют туры в Краснодарский край: туристов отпугнули требования ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации

Туристам рекомендуют пока не отменять туры в Краснодарский край, а подождать уточнений о новых антиковидных ограничениях в Кубани Фото: Ирина Ромашкина

Шквал аннулирований туров на курорты Краснодарского края обрушился на тюменских туроператоров и турагентов. Это связано с объявленным накануне, 24 июня, решением властей Кубани ввести в регионе ограничения для туристов. Как заявил оперштаб, за неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла более чем на 11%. Теперь дорога на берег Черного моря непривитым туристам заказана.

Главная летняя новость с курортов Краснодарского края тюменским туристам не понравилась Фото: Ирина Ромашкина

В первые же минуты оглашения новости тюменские путешественники задались вопросом русского классика: «Что делать?». Читательница «Комсомольской правды» – Тюмень» Вероника Трушина пишет: «Планировали семейный отдых на море, пока купили только билеты на самолет на конец июля. И как теперь быть? То ли возвращать билеты, то ли искать домик в аренду… Так не потребуют ПЦР-тесты? Опять же на всю семью эти анализы выльются в огромную сумму. А вакцинироваться нам пока рано, мы переболели около полугода назад. Да и не успеем уже поставить прививки до отпуска…»

Туристы в шоке

По новым правилам с 1 июля при заселении в гостиницы и пансионаты Черноморского побережья путешественник обязан предоставить свежий (максимум 72-часовой давности) ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом или сертификат о вакцинации, а с 1 августа Краснодарский край смогут посетить только привитые от COVID-19 граждане.

Часть тюменских туристов ринулась отменять туры в Краснодарский край в первые же сутки, другие - пытаются выяснить об условиях подробнее Фото: Ирина Ромашкина

Владелица турагентства Мария Пуртова в этой ситуации оказалась меж двух огней: с одной стороны над ней довлеют обязательства перед туроператором, с другой стороны – условия договора с туристами.

– Половине туристов я даже еще не успела сделать официальную рассылку, но в общей группе для своих клиентов уже разместила информацию об ограничениях на Кубани, и обращения от клиентов уже поступают. Все советуются со мной: «Маша, что делать? Аннулировать? Перебронировать на Турцию? Бежать на вакцинацию?». Потому что есть туристы, которые вылетают в начале августа. Для них это самый большой шок, – рассказала Мария Пуртова. – Их просто поставили перед фактом, что надо вакцинироваться. Никто не подумал о том, что нужно поставить первый компонент, затем через три недели – второй, и только через две недели сертификат будет на руках.

Что делать тем туристам, которые забронировали отдых на курортах Краснодарского края на июль – август, но прививку еще не сделали? На этот вопрос Минздрав Краснодарского края ответил сегодня, 25 июня:

– Идти и вакцинироваться. Отдыхающие могут приехать со справкой о первом компоненте вакцинации, и если далее их отпуск выпадает на дату второй вакцины, могут привиться на курорте. И так же с первой вакциной. Прививок на всех курортах Кубани с запасом. Причем выбрать отдыхающие смогут одну из трех вакцин – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Все они двухкомпонентные.

Для туристов, которые вылетают в Краснодарский край в начале августа, введенные антиковидные меры стали большим шоком Фото: Ирина Ромашкина

Что делать турбизнесу?

По словам Марии Пуртовой, массовой паники среди туристов нет, но главная летняя новость с курортов Краснодарского края тюменским туристам, мягко говоря, не понравилась. Турагентство планирует с каждым случаем работать индивидуально.

– А что делать турбизнесу, ведь аннуляция заявок идет со штрафами? Сейчас самый активный сезон и бешеные штрафы за отмену туров, – сетует Мария Пуртова. – Турагенты – такая прослойка, которую и туристы «пинают», и туроператоры «жмут».

Она пояснила нюансы: в любом договоре прописано, что при отказе от выезда с туриста взимается штраф, размер штрафа определяет туроператор. В стандартном документе этот пункт звучит примерно так: «Аннуляция тура по инициативе туриста».

– Даже если у него оформлена страховка, но она покрывает определенные случаи: экстренная госпитализация или болезнь. Требования о вакцинации не входят в страховку от невыезда! К тому же в России такую страховку оформляет небольшое количество туристов, – отметила турагент.

Турагентства отмечают, что за два года путевки значительно подорожали: предлагать перебронировать тур становится все сложнее Фото: Ирина Ромашкина

Информацию о штрафах за отмену поездки пока не подтверждает, но и не опровергает Российский союз туриндустрии. В ведомстве предполагают, что «аннулирование туров на курорты Краснодара из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, будет возможно только со штрафами».

Предсказания туроператоров

Президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская отметила, что спустя сутки сложно давать оценку ситуации, рано называть и цифры отменных туров тюменскими туристами.

– Ситуация следующая: часть туристов аннулируют туры – это те путешественники, которые бронировали самостоятельно; часть людей подвисла в непонимании происходящего, они изучают условия возврата средств. Мы можем завтра проснуться, у нас выйдут новые ограничения, нам скажут, что выпускать из страны будут только тех, кто вакцинировался, – утрирует Матиевская. – Что делать? Куда бежать? Советуем выдержать паузу, если есть возможность. Много вопросов…

Если в санатории и отели можно будет заселиться только с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, то непонятно, как будут сдавать в аренду частный сектор на российском юге? Фото: Ирина Ромашкина

Локдаун могут ввести и другие регионы, в Бурятии он уже действует. А кроме того, туроператоров беспокоят смежные туризму индустрии бизнеса. Что будет с общепитом из-за грядущего нововведения мэра Москвы Сергея Собянина, которые вступят в силу с 28 июня?

– Мы ожидаем, что похожая история пойдет по другим регионам. Надо понимать, как будут действовать наши органы власти. Ведь обычно всё, что происходит в Москве, через две недели происходит в Тюмени, – отметила тенденцию Любовь.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что пока путешественникам советуют не аннулировать туры. По ее словам, пока не понятно, как будут проверять частный сектор, или же это коснется снова только отелей.

А ЕЩЁ…

Есть другая сторона медали: теперь на Кубани оживился «черный рынок» турагентов, готовых сдать в аренду жилье приезжим туристам без ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации и прочей бюрократической волокиты. По словам Любови Матиевской, объявления встречаются в соцсетях прямо под новостями об ограничениях властей Краснодарского края.

Что делать турбизнесу? На индустрию негативно сказываются как локдауны в регионах России, так и жесткие ограничения в отдельных сферах бизнеса, например, в ресторанном Фото: Ирина Ромашкина

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